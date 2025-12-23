New York - Einen Tag vor Heiligabend haben sich die US-Börsen nur wenig bewegt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Dienstag um 0,1 Prozent auf 48.410 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es ebenfalls um 0,1 Prozent auf 6.883 Punkte nach oben. Der von Technologieaktien geprägte Nasdaq 100 verharrte nahezu bei 25.451 Punkten. An Heiligabend findet in New York ein verkürzter Handel statt. Am 1. Weihnachtsfeiertag sind die US-Börsen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
