Wie in jedem Jahr stellt sich zum Jahresende die Frage, wie lange der Handel an den Börsen in den verbleibenden Tagen möglich ist. Auch 2025 sind die Regelungen klar und übersichtlich.Handelszeiten an der Frankfurter BörseAm Dienstag, dem 23. Dezember 2025, findet an der Frankfurter Börse ein regulärer Handel statt. Am 24. Dezember bleibt die Börse hingegen geschlossen, sodass die Weihnachtstage in Ruhe genossen werden können. Der nächste Handelstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
