Für das Jahr 2026 vertreten einige Experten die Ansicht, dass Stockpicking die bevorzugte Strategie im Aktienmarkt sein wird. Diese Meinung wird häufig als bahnbrechend dargestellt, doch bei genauer Betrachtung handelt es sich dabei um eine altbekannte Vorgehensweise: Stockpicking bedeutet, gezielt einzelne Aktien auszuwählen, um eine bessere Rendite als der breite Markt zu erzielen.Im Express-Service und den Trading-Tipps ist Stockpicking bereits ...

