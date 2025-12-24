Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in seiner Weihnachtsansprache für eine bessere Debattenkultur in Deutschland geworben und zum Einsatz für gemeinsame Werte aufgerufen.



"Ich glaube, wenn wir uns gemeinsam mit anderen auf die Suche nach Orientierung, nach Zielen machen, können wir viel gewinnen", sagte Steinmeier. Man müsse dabei andere "mit echtem Interesse zu Wort kommen lassen" und sie nicht nur mit dem behelligen, was man selber schon immer für richtig gehalten habe. "Orientierung gewinnen durch echtes Fragen, durch Offenheit, durch Gespräch und durch gemeinsames Tun: Das kann den vor uns liegenden Weg erhellen und ihm Richtung geben."



Zugleich rief das Staatsoberhaupt zu Solidarität mit der Ukraine auf. "Unsere Unterstützung und Solidarität gelten nicht nur denen, die uns räumlich ganz nahe sind", sagte der Bundespräsident. Er denke etwa an die Ukrainer, gegen die Russland seit fast vier Jahren Krieg führe. In den vergangenen Tagen sei intensiv darum gerungen worden, Wege zu einem Ende des Krieges zu finden. "Die meisten von uns werden die Geschehnisse erwartungsvoll, auch mit Skepsis und mit Sorgen verfolgt haben. Aber: Immer wieder gab und gibt es Zeichen von Hoffnung und Grund zur Zuversicht."



"Dazu gehört, dass wir uns als Europäer gemeinsam unserer Stärke und unserer Werte wieder neu bewusst werden und entsprechend handeln", so Steinmeier. "In langen Jahrhunderten haben wir gelernt, wie wichtig, ja unverzichtbar Freiheit und Menschenwürde, gerechter Friede und demokratische Selbstbestimmung sind. Das geben wir nicht auf, nicht für uns, nicht für unsere Partner und Freunde." Vieles, was uns wertvoll und unverzichtbar erscheine, werde uns selbst "einiges abverlangen", fügte der Bundespräsident hinzu. "Dazu müssen wir bereit sein - und ich glaube, dazu sind wir bereit."





© 2025 dts Nachrichtenagentur