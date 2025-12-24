EQS-News: DeFi Technologies Inc.
TORONTO, 24. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), eiin Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass es erfolgreich brasilianische Hinterlegungsscheine ("BDRs") für seine an der Nasdaq notierten Stammaktien sowie fünf börsengehandelte Produkte ("ETPs") für digitale Vermögenswerte, die von seinen Tochtergesellschaften Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") ausgegeben werden, an der B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3" oder "B3-Börse") eingeführt hat.
Die Notierungen wurden am Freitag, dem 19. Dezember 2025, mit einer Glockenzeremonie bei Börsenschluss an der B3-Börse in São Paulo, Brasilien, feierlich begangen und markieren einen bedeutenden Meilenstein in der internationalen Expansionsstrategie von DeFi Technologies und Valour.
Die BDRs von DeFi Technologies und die ETPs von Valour werden jetzt an der B3 gehandelt:
Die Produkte bieten brasilianischen Anlegern ein auf BRL lautendes, lokal notiertes Engagement sowohl in Aktien von DeFi Technologies als auch in führenden digitalen Vermögenswerten über dieselbe Brokerage- und Verwahrungsinfrastruktur, die auch für Aktien und ETFs genutzt wird.
Strategischer Einstieg in einen wichtigen globalen Markt
Brasilien ist mit rund 213 Millionen Einwohnern das siebtbevölkerungsreichste Land der Welt, das bevölkerungsreichste Land Südamerikas und nach den Vereinigten Staaten das zweitbevölkerungsreichste Land Amerikas. Mit einer einheitlichen Sprache, einem einheitlichen Rechtsrahmen und einer einheitlichen Kapitalmarktinfrastruktur ist Brasilien ein wichtiger Pfeiler der globalen Expansionsstrategie von DeFi Technologies und Valour.
Als größte Krypto-Wirtschaft Lateinamerikas mit einem zunehmend ausgereiften regulatorischen Umfeld für digitale Vermögenswerte und Marktintermediäre bietet Brasilien eine solide Grundlage für den Ausbau des institutionellen, börsengehandelten Zugangs zu digitalen Vermögenswerten. Mit der Einführung von DEFT31 und den ETPs von Valour an der B3 haben brasilianische Anleger nun Zugang zu regulierten Krypto-Anlagen über vertraute lokale Kanäle.
Für Valour, das bereits mehr als 100 ETPs für digitale Vermögenswerte an den wichtigsten europäischen Börsen anbietet, stellen die Notierungen an der B3 den ersten Schritt außerhalb Europas dar und schaffen eine skalierbare Plattform für weiteres Wachstum in Lateinamerika und anderen wachstumsstarken Märkten.
Management-Kommentar
"Das Läuten der Glocke an der B3 zur Feier der Einführung von DEFT31 und den ETPs von Valour war ein wichtiger Meilenstein für unser gesamtes Unternehmen", sagte Johan Wattenström, Chief Executive Officer und Executive Chairman von DeFi Technologies und Mitbegründer von Valour. "Brasilien ist für uns ein strategisch wichtiger Markt. Mit diesen Notierungen an der B3-Börse sind wir unserem Ziel einen Schritt näher gekommen, Anlegern in den wichtigsten Finanzzentren der Welt regulierte, börsengehandelte digitale Vermögenswerte zugänglich zu machen."
"Diese Einführung ist für Valour unser erster Schritt außerhalb Europas und ein Vorbild für unsere weitere globale Expansion", sagte Andrew Forson, Präsident von DeFi Technologies und Chief Growth Officer von Valour. "Indem wir brasilianischen Anlegern neben BDRs in DeFi Technologies auch lokal notierte, auf BRL lautende ETPs für Bitcoin, Ether, XRP, Solana und Sui anbieten, vereinen wir den Zugang zu Produkten und Unternehmen in einem einzigen Markt. Wir sind unseren Partnern in Brasilien und den Teams von DeFi Technologies und Valour dankbar, deren Einsatz diese Markteinführung ermöglicht hat."
"Wir möchten uns bei B3 Exchange, Cepeda Advogados und BTG Pactual für ihre Partnerschaft und Unterstützung bei der Markteinführung dieser Initiative bedanken, ebenso wie bei den Teams von DeFi Technologies und Valour, deren Engagement und harte Arbeit diese Markteinführung ermöglicht haben", fügte Forson hinzu
