Glockengeläut markiert den Einzug in Brasilien: DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaft Valour feierten die Einführung von DEFT31 BDRs und fünf digitalen Vermögens-ETPs an der B3-Börse mit einer Glockenzeremonie in São Paulo und signalisierten damit eine strategische Präsenz in einem der weltweit wichtigsten Schwellenmärkte.

Brasilianische Anleger können nun über dieselbe Broker- und Verwahrungsinfrastruktur, die sie bereits für Aktien und ETFs nutzen, auf lokal notierte, in BRL denominierte Positionen in den an der Nasdaq notierten Aktien von DeFi Technologies (DEFT31) und den ETPs BTCV, ETHV, XRPV, VSOL und VSUI von Valour zugreifen. Erster Schritt außerhalb Europas, unterstützt durch starke lokale Partner: Für Valour, das mehr als 100 ETPs an den wichtigsten europäischen Börsen anbietet, stellen die B3-Notierungen den ersten Schritt außerhalb Europas dar. Mit der Unterstützung der B3 Exchange, Cepeda Advogados und BTG Pactual wird eine skalierbare Plattform für die weitere Expansion in Lateinamerika und anderen wachstumsstarken Regionen geschaffen. TORONTO, 24. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ), eiin Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass es erfolgreich brasilianische Hinterlegungsscheine ("BDRs") für seine an der Nasdaq notierten Stammaktien sowie fünf börsengehandelte Produkte ("ETPs") für digitale Vermögenswerte, die von seinen Tochtergesellschaften Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") ausgegeben werden, an der B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3" oder "B3-Börse") eingeführt hat. Die Notierungen wurden am Freitag, dem 19. Dezember 2025, mit einer Glockenzeremonie bei Börsenschluss an der B3-Börse in São Paulo, Brasilien, feierlich begangen und markieren einen bedeutenden Meilenstein in der internationalen Expansionsstrategie von DeFi Technologies und Valour. Die BDRs von DeFi Technologies und die ETPs von Valour werden jetzt an der B3 gehandelt: DEFT31 - BDRs, die die an der Nasdaq notierten DEFT-Aktien von DeFi Technologies repräsentieren





- Valour Solana VSUI - Valour Sui Die Produkte bieten brasilianischen Anlegern ein auf BRL lautendes, lokal notiertes Engagement sowohl in Aktien von DeFi Technologies als auch in führenden digitalen Vermögenswerten über dieselbe Brokerage- und Verwahrungsinfrastruktur, die auch für Aktien und ETFs genutzt wird. Strategischer Einstieg in einen wichtigen globalen Markt Brasilien ist mit rund 213 Millionen Einwohnern das siebtbevölkerungsreichste Land der Welt, das bevölkerungsreichste Land Südamerikas und nach den Vereinigten Staaten das zweitbevölkerungsreichste Land Amerikas. Mit einer einheitlichen Sprache, einem einheitlichen Rechtsrahmen und einer einheitlichen Kapitalmarktinfrastruktur ist Brasilien ein wichtiger Pfeiler der globalen Expansionsstrategie von DeFi Technologies und Valour. Als größte Krypto-Wirtschaft Lateinamerikas mit einem zunehmend ausgereiften regulatorischen Umfeld für digitale Vermögenswerte und Marktintermediäre bietet Brasilien eine solide Grundlage für den Ausbau des institutionellen, börsengehandelten Zugangs zu digitalen Vermögenswerten. Mit der Einführung von DEFT31 und den ETPs von Valour an der B3 haben brasilianische Anleger nun Zugang zu regulierten Krypto-Anlagen über vertraute lokale Kanäle. Für Valour, das bereits mehr als 100 ETPs für digitale Vermögenswerte an den wichtigsten europäischen Börsen anbietet, stellen die Notierungen an der B3 den ersten Schritt außerhalb Europas dar und schaffen eine skalierbare Plattform für weiteres Wachstum in Lateinamerika und anderen wachstumsstarken Märkten. Management-Kommentar "Das Läuten der Glocke an der B3 zur Feier der Einführung von DEFT31 und den ETPs von Valour war ein wichtiger Meilenstein für unser gesamtes Unternehmen", sagte Johan Wattenström, Chief Executive Officer und Executive Chairman von DeFi Technologies und Mitbegründer von Valour. "Brasilien ist für uns ein strategisch wichtiger Markt. Mit diesen Notierungen an der B3-Börse sind wir unserem Ziel einen Schritt näher gekommen, Anlegern in den wichtigsten Finanzzentren der Welt regulierte, börsengehandelte digitale Vermögenswerte zugänglich zu machen." "Diese Einführung ist für Valour unser erster Schritt außerhalb Europas und ein Vorbild für unsere weitere globale Expansion", sagte Andrew Forson, Präsident von DeFi Technologies und Chief Growth Officer von Valour. "Indem wir brasilianischen Anlegern neben BDRs in DeFi Technologies auch lokal notierte, auf BRL lautende ETPs für Bitcoin, Ether, XRP, Solana und Sui anbieten, vereinen wir den Zugang zu Produkten und Unternehmen in einem einzigen Markt. Wir sind unseren Partnern in Brasilien und den Teams von DeFi Technologies und Valour dankbar, deren Einsatz diese Markteinführung ermöglicht hat." "Wir möchten uns bei B3 Exchange, Cepeda Advogados und BTG Pactual für ihre Partnerschaft und Unterstützung bei der Markteinführung dieser Initiative bedanken, ebenso wie bei den Teams von DeFi Technologies und Valour, deren Engagement und harte Arbeit diese Markteinführung ermöglicht haben", fügte Forson hinzu Informationen zur B3-Börse

B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3" oder die "B3-Börse") ist die brasilianische Börse und eines der wichtigsten Finanzmarktinfrastrukturunternehmen der Welt. Die B3 hat ihren Hauptsitz in São Paulo und ist in ihrem Premium-Segment Novo Mercado unter dem Kürzel B3SA3 notiert. Die B3 organisiert und bietet Handels-, Clearing-, Abwicklungs-, Registrierungs- und Verwahrungsdienstleistungen für Aktien, Derivate und OTC-Märkte sowie Daten- und Technologiedienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.b3.com.br/en_us/ Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu 100 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien sowie Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter . Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/ Tochtergesellschaften von DeFi Technologies Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie https://valour.com . Informationen zu Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com . Informationen zu Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, fundierter Research-Berichte für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Anlegern wertvolle Einblicke ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.reflexivityresearch.com/ Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Notierung der ETPs von Valour und der BDRs von DeFi Technologies an der B3, zukünftige Expansionspläne in Brasilien und anderen Regionen, die erwartete Nachfrage der Anleger nach ETPs und BDRs für digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln sowie Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2850934/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_and_Valour_Mark_Strateg.jpg

