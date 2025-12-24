Santa Clara - ServiceNow übernimmt Armis, einen führenden Anbieter von Cyber-Exposure-Management und cyber-physische Sicherheit, für 7,75 Milliarden Dollar in bar. Armis verwaltet Cyberrisiken über die gesamte Angriffsfläche in den Bereichen IT, Betriebstechnik (OT), medizinische Geräte und anderen Umgebungen für Unternehmen, Regierungen und kritische Infrastrukturen weltweit. Die Übernahme werde das Angebot von ServiceNow im Bereich Sicherheits-Workflows ...Den vollständigen Artikel lesen ...
