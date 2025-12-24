Retrospektive 2025: Die spanische Ministerin für den ökologischen Wandel, Sara Aagesen, hat einen offiziellen Bericht über den Stromausfall vom 28. April vorgelegt. Sie kündigte außerdem elf Maßnahmen zur Stärkung der Netzstabilität und zur Vermeidung künftiger Zwischenfälle an. Dieser Artikel wurde erstmals am 18. 6. 2025 veröffentlicht. Er ist Teil der pv magazine-Weihnachts-Retrospektive 2025, für die wir eine Auswahl der interessanten und relevanten Online-Artikel zusammengestellt haben. von pv magazine Spanien Sara Aagesen, die spanische Ministerin für den ökologischen Wandel, hat einen Bericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland