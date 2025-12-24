Aus unserem Magazin: In Berlin hat eine Wohnungseigentümergemeinschaft ihre Photovoltaik-Anlage auf gemeinschaftliche Gebäudeversorgung mit einem virtuellen Summenzählermodell umgestellt. Das Projekt zeigt, wie sich komplexe Abrechnungen softwarebasiert lösen lassen und welche Hürden Netzbetreiber und Betreiber überwinden mussten. Dieser Artikel stammt aus unserem Magazin Dieser Artikel wurde zuerst in unserem kostenpflichtigen Magazin im September 2025 veröffentlicht. Wenn Sie mehr lesen wollen, können sie unsere Magazinausgaben in unserem Shop abonnieren. Mit dem Gutschein-Code "Weihnachten25" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland