Knockout-Hebel-Zertifikate sind Finanzprodukte, mit denen Anleger gezielt auf die Kursentwicklung eines bestimmten Basiswerts - wie einer Aktie oder einem Index - spekulieren können. Charakteristisch für diese Zertifikate ist, dass sie mit einem Hebel ausgestattet sind. Der Hebel sorgt dafür, dass schon geringe Kursveränderungen des Basiswerts zu überproportionalen Gewinnen oder Verlusten beim Zertifikat führen können.Ein zentrales Merkmal ist der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS