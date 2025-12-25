Die Aktie von Tesla bewegt sich nach einem schwachen Jahresauftakt wieder auf einem Bewertungsniveau, das hohe Erwartungen an die Zukunft bereits weitgehend vorwegnimmt. Anleger stehen damit vor der Frage, ob kurzfristige operative Schwächen durch langfristige Wachstumstreiber ausreichend kompensiert werden können. Polarisierendes Investment zwischen Wachstum und Rentabilität Tesla weist derzeit ein stark polarisiertes Anlageprofil auf, das höchstens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de