Wir hatten es in unserem letzten Update vergangenen Montag schon angekündigt: Die Aktie des US-Chipherstellers Nvidia steht vor einer weiteren Aufwärtsbewegung. Das Ausbruchsszenario hat sich seitdem noch einmal verschärft. Solide Fundamentaldaten und günstige Optionspreise Die Nvidia-Aktie zeigt sich gut positioniert für einen Angriff auf neue Allzeithochs. Fundamentale Kennzahlen bleiben robust, die Bewertung wirkt trotz der starken Kursentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
