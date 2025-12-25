Ein entscheidendes Merkmal der RuMaS-Strategie ist die präzise Festlegung von Einstiegskursen für jede Empfehlung. Anders als viele andere Anbieter, die oftmals nur allgemeine Hinweise geben oder dazu raten, einfach zum jeweils aktuellen Marktpreis ("billigst") einzusteigen, arbeiten wir mit klar definierten Kursmarken. Erst wenn diese zuvor konkret benannten Schwellen tatsächlich erreicht werden, wird ein Kauf ausgelöst.Bleibt der Kurs unterhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS