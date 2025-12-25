Seit Ende September widme ich mich der Analyse potenziell vielversprechender Aktien. Mit dem heutigen Tag beginnt die entscheidende Phase der Auswahl für die Deutschland-Favoriten 2026. Bei der Zusammenstellung der Favoritenliste stehen zum Beispiel die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen und der Geschäftsausblick im Fokus und auch die Charttechnik fließt in die Bewertung ein, um Trends und mögliche Wendepunkte zu erkennen.Die endgültige Auswahl ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.