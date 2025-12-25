In der heutigen Finanzwelt ist die Bedeutung von Aktien als Geldanlage unumstritten. Nahezu alle Finanzexperten sind sich einig, dass an Aktien kein Weg vorbeiführt, wenn es um den langfristigen Vermögensaufbau geht. Besonders in Zeiten von Null- oder Minimalzinsen, in denen klassische Sparanlagen kaum noch Rendite abwerfen, rücken Aktien zunehmend in den Fokus der Anleger. Dies gilt umso mehr, wenn die real erzielbaren Zinsen deutlich unter der ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.