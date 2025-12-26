De.mem sichert sich erste Fremdfinanzierung zur Wachstumsfinanzierung

Anzeige / Werbung

Der australische Wasseraufbereitungsspezialist De.mem Ltd (ISIN: AU000000DEM4) hat erfolgreich eine Aktionärsdarlehensfazilität in Höhe von 500.000 $ abgeschlossen. Die Mittel sollen gezielt zur Finanzierung der Übernahme von Core Chemicals Pty Ltd verwendet werden - ein strategischer Schritt, der bereits im Oktober 2025 in der ASX-Investorenpräsentation umrissen wurde.

Wachstumsschub durch gezielte Mittelverwendung

Mit dem Kapital aus dem Darlehen will De.mem die Integration und Expansion des neu erworbenen Unternehmens Core Chemicals vorantreiben. Das Darlehen ist Bestandteil der Finanzierung dieser Akquisition und unterstützt die laufende Umsetzung der Expansionsstrategie.

Attraktive Finanzierungskonditionen stärken finanzielle Flexibilität

Das Darlehen wurde zu attraktiven Bedingungen vereinbart: unbesichert, mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem jährlichen Zinssatz von 9%. Eine Wandlung in Unternehmensanteile ist nicht vorgesehen - ein Vorteil für bestehende Aktionäre, da die Kapitalstruktur unverändert bleibt. Damit stärkt De.mem seine Liquiditätsbasis, ohne das Eigenkapital zu verwässern.

Strategische Bedeutung: De.mem etabliert Zugang zu Fremdkapital

Mit dieser ersten gesicherten Fremdfinanzierung markiert das Unternehmen einen entscheidenden Schritt in seiner Entwicklung. Der Zugang zu Fremdkapital wurde insbesondere durch den Übergang zu positiven operativen Cashflows und einem positiven EBITDA im Kalenderjahr 2025 möglich. Damit untermauert De.mem seine wirtschaftliche Reife und signalisiert finanzielle Stabilität.

Kernchemiegeschäft übertrifft Umsatzprognosen

Das neu akquirierte Unternehmen Core Chemicals verzeichnete bereits im ersten Monat nach der Übernahme einen deutlichen Wachstumssprung. Im November 2025 wurden Umsätze in Höhe von 675.000 $ erzielt - ein starker Anstieg gegenüber dem bisherigen Jahresumsatz von rund 4 Mio. $ vor der Übernahme. Die neuen Mittel aus dem Darlehen sollen nun die Skalierung dieses Geschäftsbereichs weiter beschleunigen.

Vertrauen aus dem eigenen Haus: Vorstand und CFO beteiligen sich direkt

Bemerkenswert ist die Herkunft der Finanzierung: Jeweils 250.000 $ stammen direkt vom Chairman Harry De Wit und vom CFO Andrew Tay. Dieses starke interne Engagement ist Ausdruck des Vertrauens des Managements in die strategische Richtung des Unternehmens.

Mit dem Rückenwind aus der Core-Chemicals-Übernahme, positiven Cashflows und nun auch dem Zugang zu Fremdfinanzierung setzt De.mem seine Expansion konsequent fort.

----

