© Foto: Dall-EMorgan Stanley setzt für das kommende Jahre auf Nvidia, Broadcom und Astera Labs, warnt jedoch, dass der KI-Chipboom trotz großer Chancen nicht ohne Rückschläge verlaufen dürfte.Morgan Stanley hat in einer Analystenstudie seine bevorzugten Halbleiterwerte für das Jahr 2026 benannt. An der Spitze der Empfehlungen stehen Nvidia, Broadcom und Astera Labs. "Zum dritten Mal in Folge dreht sich die größte Debatte um KI-Halbleiter", schreiben die Analysten. Die Gewichtung der relevanten Indizes werde weiterhin von Prozessorherstellern dominiert, während der bislang "unersättliche Hunger nach Rechenleistung" die entscheidende Variable bleibe. KI-Boom mit Risiken: Morgan Stanley mahnt zur Vorsicht …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE