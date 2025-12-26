Jefferies sieht bei D-Wave Quantum trotz bereits starker Kursgewinne weiteres Potenzial für 2026, getrieben von Technologie-Fortschritten, Kundenwachstum und solider Finanzierung. Nach einem Kursfeuerwerk von mehr als 180 Prozent seit Jahresbeginn sieht Jefferies noch längst kein Ende der Fahnenstange. Die Investmentbank traut der Aktie des Quantencomputing-Spezialisten D-Wave in 2026 einen weiteren Kurssprung von rund 90 Prozent zu. Die Analysten von Jefferies haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
