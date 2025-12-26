Die Aktie von Amazon bewegt sich seit Wochen eher seitwärts, doch unter der Oberfläche verdichten sich die Signale für eine deutlich stärkere Entwicklung. Fundamentale Treiber auf der Ertrags- und Kostenseite deuten darauf hin, dass der Markt das langfristige Potenzial des Konzerns weiterhin unterschätzt. Ungebrochener Optimismus trotz verhaltener Kursentwicklung Trotz lediglich leichter Kursgewinne seit der letzten positiven Einschätzung bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
