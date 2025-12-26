Loar Holdings Inc.: Loar Holdings Inc. gibt den Abschluss der Übernahme von LMB Fans & Motors bekannt

WHITE PLAINS, NEW YORK / ACCESS Newswire / 26. Dezember 2025 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) ("Loar", "wir", "unser" oder "das Unternehmen") gab heute den Abschluss der Übernahme von LMB Fans & Motors ("LMB") für 367 Millionen Euro zuzüglich der Übernahme von Verbindlichkeiten bekannt. Der Kaufpreis wurde bei Closing in bar gezahlt.

LMB wurde vor mehr als 60 Jahren gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter für die Entwicklung und Herstellung von maßgeschneiderten, leistungsstarken Ventilatoren und Motoren. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und einem Umsatz, der zu fast 100 % aus eigenen Konstruktionen stammt, bietet LMB über 2.000 einzigartige Produkte an, darunter Ventilatoren, Gebläse, Motoren und spezielle rotierende Maschinen. Die Ventilatoren und bürstenlosen Motoren des Unternehmens finden breite Anwendung in der Luft- und Raumfahrt sowie in Verteidigungsplattformen. LMB beschäftigt weltweit mehr als 75 Mitarbeiter, darunter auch jene, die in der Zentrale und im Produktionswerk in Malemort-sur-Corrèze, Frankreich beschäftigt sind.

Die Transaktion wurde nach der Genehmigung durch das französische Ministerium für Wirtschaft und Finanzen im Rahmen des französischen Prüfungsverfahrens für ausländische Direktinvestitionen abgeschlossen. Loar erwartet, dass LMB für das am 31. Dezember 2026 endende Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 60 Millionen Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 30 Millionen Dollar erzielen wird.

"Wir freuen uns sehr, LMB offiziell in der Loar-Familie willkommen zu heißen", sagte Dirkson Charles, CEO und Executive Co-Chairman des Board of Directors von Loar. "LMB passt perfekt zu unserer Strategie, Nischen- und proprietäre Kompetenzen zu kombinieren, um sowohl unsere Erstausrüster- als auch unsere Aftermarket-Kunden zu bedienen. Wir glauben, dass die Innovationskultur von LMB in Verbindung mit den umfassenderen Ressourcen von Loar unser gemeinsames Wachstum vorantreiben wird."

Über Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer von Nischenkomponenten für die Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungswesen, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar verfügt über bestehende Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und namhaften Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weltweit.

Verwendung von Nicht-GAAP-Informationen

Das bereinigte EBITDA ist eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die für LMB auf prognostizierter Basis angegeben wird und auf Schätzungen, Annahmen und Prognosen des Managements basiert. Es wird keine Überleitung zu den am ehesten vergleichbaren Finanzkennzahlen, die gemäß GAAP berechnet und dargestellt werden, vorgenommen, da dies potenziell irreführend und nicht praktikabel wäre, weil es schwierig wäre, ereignisbedingte Transaktionsposten und andere nicht zum Kerngeschäft gehörende operative Posten für zukünftige Perioden zu schätzen. Die Höhe dieser Posten kann jedoch erheblich sein.

Diese nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl dient lediglich zur Veranschaulichung und sollte nicht isoliert von den vergleichbaren GAAP-konformen Kennzahlen betrachtet oder als Ersatz für diese angesehen werden. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen unterliegen Einschränkungen, da sie nicht gemäß GAAP erstellt werden und möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Das Unternehmen warnt davor, sich in unangemessener Weise auf diese nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl zu verlassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich solcher, die unsere gegenwärtigen Ansichten widerspiegeln, u. a. in Bezug auf unsere Geschäftstätigkeit und finanzielle Leistung. Die Wörter "antizipieren", "annehmen", "glauben", "fortsetzen", "könnten", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "zukünftig", "werden", "anstreben", "vorhersehbar", sowie die negative Version dieser Wörter oder ähnliche Begriffe und Phrasen können zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung kennzeichnen; das Fehlen dieser Wörter bedeutet jedoch nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Unsere Erwartungen und Überzeugungen werden in gutem Glauben von der Unternehmensleitung zum Ausdruck gebracht, und wir glauben, dass sie auf einer vernünftigen Grundlage beruhen. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen wirtschaftlichen, geschäftlichen, wettbewerblichen, marktbezogenen, regulatorischen und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen, erheblich von diesen Erwartungen abweichen. Wir glauben, dass diese Faktoren unter anderem die folgenden umfassen: die fast ausschließliche Ausrichtung unseres Geschäfts auf die Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie; unsere starke Abhängigkeit von bestimmten Kunden für einen erheblichen Teil unseres Umsatzes; unsere Fähigkeit, die Übernahme von LMB effektiv zu integrieren; die Tatsache, dass wir in der Vergangenheit Übernahmen durchgeführt haben und beabsichtigen, weitere Übernahmen zu tätigen, und dass unser Geschäft beeinträchtigt werden könnte, wenn wir Übernahmen nicht zu zufriedenstellenden Bedingungen durchführen oder die übernommenen Geschäftsbereiche nicht effektiv integrieren können; sowie die anderen Risiken und Ungewissheiten, die in Teil I, Punkt 1A des Jahresberichts auf Formular 10-K, der am 31. März 2025 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, und in anderen periodischen Berichten, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht, beschrieben sind.

Diese Faktoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollten in Verbindung mit den anderen, in dieser Pressemitteilung enthaltenen Warnhinweisen gelesen werden. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollte sich eine unserer Annahmen als falsch erweisen, können unsere tatsächlichen Ergebnisse in erheblichem Maße von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Alle von uns in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Sicherheitshinweise eingeschränkt. Faktoren oder Ereignisse, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse abweichen, können von Zeit zu Zeit auftreten, und es ist uns nicht möglich, sie alle vorherzusagen. Es kann sein, dass wir die Pläne, Absichten oder Erwartungen, die wir in unseren zukunftsgerichteten Aussagen offengelegt haben, nicht tatsächlich erreichen, und Sie sollten sich nicht zu sehr auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Unsere zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Übernahmen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures, Investitionen oder anderer strategischer Transaktionen wider, die wir möglicherweise tätigen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Kontakt

Ian McKillop

Loar Holdings Investor Relations

IR@loargroup.com

914-909-1311

QUELLE: Loar Holdings Inc.