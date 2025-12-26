© Foto: Oliver Berg/dpaMicrosoft profitiert massiv vom KI-Boom. Doch der größte Hebel liegt nicht bei OpenAI. Warum Investoren trotzdem auf neue Rekorde setzen.Microsoft und OpenAI bleiben eng verbunden. Doch an der Wall Street rückt ein anderer Punkt in den Fokus. Investoren sehen Microsoft zunehmend als eigenständige KI-Macht. Das könnte den Konzern in den kommenden Jahren in eine neue Größenordnung führen. Dan Ives von Wedbush sagte gegenüber Yahoo Finance: "Microsoft wird 2026 eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar erreichen, wenn die KI-Revolution in ihre nächste Wachstumsphase eintritt." Aktuell liegt der Börsenwert bei 3,59 Billionen US-Dollar. OpenAI bleibt wichtig, aber nicht entscheidend …Den vollständigen Artikel lesen
