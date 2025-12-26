NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag nach der eintägigen Weihnachtspause im Verlauf nur wenig Bewegung gezeigt. In Europa blieben die Handelsplätze wie schon am Donnerstag geschlossen. Marktbewegende Konjunkturdaten gab es keine. Aus der Unternehmenswelt lagen nur vereinzelt Neuigkeiten vor.

Der Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,15 Prozent auf 48.659,35 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,02 Prozent auf 6.930,68 Punkte nach unten. Bei knapp 6946 Zählern hatte er zuvor ein Rekordhoch erreicht. Der von Technologieaktien geprägte Nasdaq 100 stieg hingegen zuletzt um 0,06 Prozent auf 25.671,49 Punkte.

Rohstoffwerte gehörten vor dem Hintergrund der anhaltenden Rekordjagd bei Gold, Silber und Kupfer zu den größeren Gewinnern. So legten Freeport McMoran um 2,3 Prozent zu und Southern Copper gewannen 1,7 Prozent.

Nvidia stiegen als bester Werte um Nasdaq 100 um 1,9 Prozent. Der Chipexperte hat vom KI-Startup Groq eine nicht-exklusive Produktlizenz erhalten und übernimmt einen Teil der Mitarbeiter. Groq werde weiter ein unabhängiges Unternehmen sein, hieß es auf deren Webseite. Finanzielle Details wurden von beiden Unternehmen nicht genannt. Zuvor hatte ein Bericht des US-Finanzsenders, demzufolge Nvidia Groq für 20 Milliarden US-Dollar kaufen wolle, für Aufregung gesorgt.

Warner Brothers Discovery verloren 1,3 Prozent. Der "New York Post" zufolge könnte Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurückziehen und den Verwaltungsrat wegen dessen Handlungen im Kaufprozess verklagen.

Target kletterten um 2,3 Prozent nach oben. Laut "Financial Times hat der Investor Toms Capital Investment Management einen signifikanten Anteil an dem Einzelhändler erworben./he

US87612E1064, US35671D8570, US67066G1040, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US9344231041