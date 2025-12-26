Das Jahr 2025 war ein gutes Trading-Jahr, das von spannenden Entwicklungen und erfolgreichen Strategien geprägt war. Gemeinsam mit Ihnen, den engagierten Lesern unseres Express-Service und der Trading-Tipps, konnten wir beachtliche Erfolge erzielen, auf die wir mit Stolz zurückblicken. Auch im kommenden Jahr stehen wir Ihnen weiterhin mit Rat und Tat zur Seite und freuen uns sehr, Sie als neuen Leser in unseren Premium-Angeboten willkommen zu heißen. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.