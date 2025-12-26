Bei Empfehlungen zu Aktien ist stets zu berücksichtigen, dass sie immer nur eine Momentaufnahme darstellen. Wie jeder Anleger weiß, kann sich die Situation eines Unternehmens tagtäglich verändern. Vor diesem Hintergrund habe ich bei den Deutschland-Favoriten eine Auswahl von Aktien zusammengestellt, der ich aus heutiger Sicht das Potenzial zuschreibe, im Jahr 2026 zu den Gewinnern zu zählen.Die Zusammenstellung beinhaltet bewusst verschiedene Kategorien: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
