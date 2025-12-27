PORR überzeugt im dritten Quartal - starke Zahlen und optimistischer Ausblick

Anzeige / Werbung

Die PORR Group (ISIN: AT0000609607) hat in den ersten neun Monaten 2025 ein starkes Ergebnis vorgelegt. Besonders das Betriebsergebnis EBIT und die konstant hohe Auftragslage unterstreichen die solide Entwicklung des Baukonzerns. Das EBIT stieg im Vergleich zum Vorjahr um 17,7 Prozent auf 108,1 Mio. Euro. Noch dynamischer entwickelte sich der Auftragseingang mit einem Plus von 26,7 Prozent auf 6,048 Mrd. Euro. Daraus resultierte ein neuer Rekord beim Auftragsbestand: 9,606 Mrd. Euro, ein Anstieg von 17,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Ein weiterer Meilenstein war der Aufstieg der PORR in den österreichischen Leitindex ATX im September. Die starke Performance der Aktie und der deutliche Anstieg der Handelsumsätze ebneten den Weg für die Indexaufnahme. Der Vorstand blickt optimistisch auf das Gesamtjahr und stellt einen Umsatz von 6,2 bis 6,3 Mrd. Euro sowie ein Ergebnis von 180 bis 190 Mio. Euro in Aussicht. Langfristig soll die EBIT-Marge bis 2030 auf 3,5 bis 4,0 Prozent steigen.

Robuste Infrastruktur-Nachfrage als Wachstumstreiber

Getragen wird das Wachstum vor allem durch die anhaltend hohe Nachfrage im Tief- und Infrastrukturbau in den sieben Heimmärkten der PORR. Großprojekte wie die Eisenbahnmodernisierungen in Polen (Jaslo-Nowy Zagórz) und Rumänien (Craiova-Caransebe?) sowie die Tunnel-Sanierung an der A2 in Österreich kurbeln die Entwicklung an. Im Hochbau zeigt sich ein klarer Aufschwung. Gesundheits- und Bildungsbauten nehmen in Deutschland und Polen zu, ebenso der Wohnbau. Das Wiener Projekt "Nordbahnhof Baufeld 3E" gilt in diesem Bereich aktuell als wegweisend.

Die Produktionsleistung belief sich auf 4,986 Mrd. Euro und lag damit leicht unter dem Vorjahresniveau. Ausschlaggebend dafür sind Großprojekte, die sich noch in einer frühen Phase der Planung befinden. Dennoch fiel das Ergebnis positiv aus. Dank geringerer Material- und Fremdleistungskosten sowie besserer Ergebnisse aus at-equity bewerteten Projekten stieg das EBITDA um 8,1 Prozent auf 269,8 Mio. Euro.

Starke Bilanz und deutlicher Kursanstieg

Die Bilanz verdeutlicht die solide Finanzlage der PORR. Das Eigenkapital wuchs um 7,2 Prozent auf knapp 897 Mio. Euro. Gleichzeitig konnte die Nettoverschuldung um 8,6 Prozent auf 307 Mio. Euro reduziert werden. Die liquiden Mittel beliefen sich zum 30. September 2025 auf 344,2 Mio. Euro. Die Liquiditätsreserve blieb mit 790 Mio. Euro auf hohem Niveau stabil.

Am Kapitalmarkt wurde diese Entwicklung belohnt: Der Aktienkurs legte innerhalb eines Jahres um beachtliche 118 Prozent zu. Dies war ein wesentlicher Faktor für den ATX-Aufstieg. Die Mittel aus dem im Juni abgeschlossenen Verkauf eigener Aktien sollen gezielt für den Ausbau des europäischen Infrastrukturgeschäfts verwendet werden.

----

Möchten Sie regelmäßig zur Porr AG oder zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Verteiler eintrage. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "PORR".

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Links

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-12/67163892-die-porr-veroeffentlicht-starkes-ergebnis-im-dritten-quartal-2025di-176.htm

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post PORR überzeugt im dritten Quartal - starke Zahlen und optimistischer Ausblick appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AT0000609607