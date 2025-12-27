NurExone rückt mit ExoPTEN in den Kreis international anerkannter Biotech-Innovatoren

Anzeige / Werbung

Die Auswahl von NurExone Biologic als Finalist bei den Prix Galien Bridges Awards zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial in der Verbindung von innovativer Wissenschaft und konkreter klinischer Anwendung steckt. Im Zentrum der Auszeichnung stehen Projekte, die Grenzen überschreiten - zwischen Disziplinen, Ländern und Entwicklungsphasen.

Fokus auf ganzheitliche Innovationsansätze

Die Jury des Prix Galien legt besonderen Wert auf die Fähigkeit, Brücken zu schlagen: von der akademischen Forschung hin zur Industrie, von der Entdeckung zur praktischen Nutzung, vom lokalen Fortschritt zur globalen Wirkung. NurExone (ISIN: CA67059R1091) konnte hier mit wissenschaftlicher Tiefe und einer klaren Vision für die klinische Umsetzung überzeugen. Entscheidend ist der Blick aufs Ganze - nicht nur, was im Labor möglich ist, sondern auch, wie es sich in die Versorgung von Patienten überführen lässt.

Preisverleihung am Ort wissenschaftlicher Weltgeltung

Die Preisverleihung fand am 5. Dezember 2025 im Nobel Forum des Karolinska Instituts in Stockholm statt - ein symbolträchtiger Ort, der für höchste wissenschaftliche Standards steht. Mit der Wahl dieser Location unterstreicht die Galien Foundation ihren Anspruch, internationale Exzellenz zu fördern, die über die reine Forschung hinausgeht. Es geht um Innovationen, die sich in der Realität bewähren und globale Wirkung entfalten können.

ExoPTEN: Plattformtechnologie mit breitem Potenzial

NurExone überzeugte mit der exosomenbasierten Plattform ExoPTEN, die für neuroregenerative Indikationen entwickelt wird. Die Jury bewertete sowohl die innovative wissenschaftliche Basis als auch die Skalierbarkeit und Übertragbarkeit auf verschiedene therapeutische Bereiche. Besonders relevant: Das Projekt bringt das Potenzial mit, bestehende Behandlungsansätze grundlegend zu verändern - nicht nur in der Theorie, sondern mit einer klaren translationalen Perspektive.

Starke Biotech-Impulse aus Israel und Europa

Mit der Nordics+-Initiative richtet die Galien Foundation ihren Fokus gezielt auf neue Innovationsstandorte. Neben Israel zählen auch Länder wie Österreich, Portugal und die Niederlande dazu. Diese Regionen vereinen exzellente akademische Grundlagen mit dynamischen, international vernetzten Biotech-Ökosystemen. Unternehmen wie NurExone profitieren dadurch von mehr Sichtbarkeit und neuen Möglichkeiten zur internationalen Zusammenarbeit.

Brücken für die Zukunft der Biowissenschaften

Die Finalistenrolle bei den Bridges Awards ist mehr als eine Auszeichnung. Sie ist ein Aufruf zur aktiven Mitgestaltung eines global vernetzten Gesundheitsökosystems. Von den Unternehmen wird erwartet, dass sie als Impulsgeber und Kooperationspartner auftreten - mit dem Ziel, dauerhafte Verbindungen zu schaffen, Wissen zu teilen und Innovation weltweit voranzutreiben.

Galien Foundation lädt zur Beteiligung ein

Mit dem Start der Prix Galien Bridges Awards im Jahr 2025 setzt die Stiftung ein starkes Signal für die Zukunft. Sie ruft Innovatoren weltweit dazu auf, ihre translationalen Forschungsprojekte einzureichen und Teil einer globalen Bewegung zu werden, die wissenschaftliche Spitzenleistungen in konkrete Fortschritte für die Menschheit verwandelt.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



