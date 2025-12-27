Das Börsenjahr 2025 - sofern auf den letzten Metern nichts Gravierendes passieren sollte - war für Amazon ein eher durchwachsenes. Nach einem soliden Beginn entwickelte die Aktie im Februar und März dieses Jahres bedrohliche Abwärtsdynamik. Im April setzte sie schließlich zur Erholung an, ohne jedoch dabei vollends zu überzeugen.Nach den Ende Oktober vorgelegten Daten für das 3. Quartal ging die Aktie kurzzeitig durch die Decke. Es sah nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de