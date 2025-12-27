New York - Die Preise für Gold und Silber haben am Freitag im Handelsverlauf ihre Rekordjagd fortgesetzt. Der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) lag zuletzt bei gut 4524 US-Dollar. In der Spitze hatte sie knapp 4550 Dollar gekostet. Die anhaltenden und teilweise stärker werdenden geopolitischen Spannungen wie zuletzt im Konflikt zwischen den USA und Venezuela sorgten für eine Flucht in Rohstoffe, sagten Händler. Auch die Aussicht auf weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab