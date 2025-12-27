Zürich - Ein Stromausfall hat am Samstagmorgen die Gepäcksortieranlage am Flughafen Zürich lahmgelegt. In der Folge mussten mehrere Flüge ohne das eingecheckte Gepäck abheben, wie eine Sprecherin des Flughafens der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Sie bestätigte damit einen Bericht von «blick.ch». Ausserdem kam es wegen der Störung zu Verspätungen. Teile des Gebäudes, in dem sich die Anlage befindet, waren laut der Sprecherin bei Betriebsbeginn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab