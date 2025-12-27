DiagnosTear Technologies: Zwei Durchstarter für 2026?!

Anzeige / Werbung

Für die Messung von Blutbestandteilen wie roten und weißen Blutkörperchen, Hämoglobin-bezogenen Indikatoren und Entzündungsmarkern muss in Zukunft kein Blut mehr abgenommen werden sondern es reicht ein Blick ins Auge.

Was wie Science-Fiction klingt, wird Realität und wurde bereits unter härtesten Bedingungen erprobt. Dieser technologische Geniestreich hat das Potenzial, den Status quo der blutbasierten Diagnostik grundlegend neu zu definieren. Ganz ohne Labor - OHNE EINEN TROPFEN BLUT!.

Die "CLARIFY"-Technologie, entwickelt von Wissenschaftlern für eine Weltraummission, soll nun von DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) zu einer klinisch validierten und marktreifen Lösung weiterentwickelt werden!

Zuletzt: DiagnosTear Signs Non-Binding Term Sheet with Sheba Impact and Ramot to Exclusively License New Eye Imaging Technology, CLARIFY, Enabling Needle-Free Blood Count

Die Technologie mit dem Namen "CLARIFY" ist eine Bildgebungsplattform zur direkten Blutbildanalyse und Bestimmung von Blutparametern durch Darstellung der Blutgefäße auf der Augenoberfläche.

Die CLARIFY-Technologie wurde von Prof. Haim Suchowski an der Universität Tel Aviv (TAU) und Prof. Ygal Rotenstreich am Sheba Medical Center entwickelt. Sie demonstrierten erstmals die Machbarkeit der skleralen Gefäßdarstellung im Rahmen einer israelischen Weltraummission zur nicht-invasiven Blutuntersuchung. Aufbauend auf diesen bahnbrechenden wissenschaftlichen Leistungen hat sich DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) zum Ziel gesetzt, die Technologie zu einer klinisch validierten und marktreifen Lösung weiterzuentwickeln.

Die CLARIFY-Technologie nutzt die Spektralbildgebung der Skleragefäße in Kombination mit proprietären Algorithmen zur Messung von Blutbestandteilen wie roten und weißen Blutkörperchen, Hämoglobin-bezogenen Indikatoren und Entzündungsmarkern - ganz ohne herkömmliche Blutentnahme. Ziel ist eine schnelle, schmerzfreie und leicht zugängliche Diagnostik für die chronische Versorgung, Notfallversorgung und weitere Anwendungsbereiche.

News Fazit:

DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) hat einen Schnelltest lizenziert, den ,es zu einem kommerziellen Produkt entwickeln möchte, den der Markt dringend braucht (mehr dazu im Haupttext) und der nach der Zulassung eigentlich reißenden Absatz sehen müsste. Aber die CLARIFY-Technologie, gemeinsam entwickelt von zwei Forschungseinrichtungen mit Weltruf, ist etwas, was die Medizintechnologie auf den Kopf stellen könnte.

Oft ist es so, dass ein Hausarzt durch die Bestimmung von Blutbestandteilen wie roten und weißen Blutkörperchen, Hämoglobin-bezogenen Indikatoren und Entzündungsmarkern schon ein sehr viel klareres Bild von einer Erkrankung und deren Ursache hat. Derzeit wird Blut abgenommen und ins Labor geschickt - die Werte kommen in Spitälern mit Labor in ein paar Stunden, beim Hausarzt dauert es oft 1-2 Tage! Mit der CLARIFY-Technologie genügt ein Blick ins Auge und der Arzt stellt eine erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen fest, was ein Anzeichen für eine Entzündung oder akute Infektion sein kann, während eine niedrige Anzahl roter Blutkörperchen oder ein niedriger Hämoglobinwert auf eine Anämie hindeutet.

Beantworten Sie sich selbst die Frage, ob so ein Gerät der Traum jedes Arztes sein könnte! Wenn ihre Antwort "Ja" lautet, dann können Sie ein Investment in DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) in Erwägung ziehen. Meinung der Redaktion

DiagnosTear Technologies Inc.*

ISIN: CA25244H1055 , WKN: A40WD8 CSE: DTR

Hunderte Millionen Klinikbesuche, Jahr für Jahr, mit den selben Symptomen - dennoch wird die Ursache häufig falsch diagnostiziert, weil es keine schnellen und genauen Tests gibt. Mit TeaRx Red Eye, entwickelt von DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8), einem einfachen Test, der innerhalb weniger Minuten klinische Antworten liefert, soll sich dies ändern. Derzeit ist man in der Phase eine Datenvergleichssammlung anzulegen, die TeaRx Red Eye mit konventionellen Labor Tests vergleicht und validiert.

Bislang konnten Ärzte nur mithilfe eines zeitaufwendigen Labortests sicher unterscheiden, ob es sich um eine allergische Bindehautentzündung, die hochansteckende aber selbstheilende "Augengrippe" oder sogar um gefährlichen Augenherpes handelt. Besonders letzterer kann im Extremfall sogar das Sehvermögen beeinträchtigen - und genau hier liegt das große Problem:

Zur Behandlung der Augengrippe werden häufig Steroidpräparate eingesetzt, die bei einer Herpesinfektion jedoch strikt verboten sind. Da Allgemeinmediziner Herpes bisher nicht zuverlässig ausschließen konnten, mussten Patienten oft an Augenärzte überwiesen werden, wo weitere Tests folgten - ein teurer, langsamer und für viele Praxen unpraktikabler Prozess.

TeaRx Red Eye Diagnostic Test: DiagnosTear Technologies auf Wachstumskurs

TeaRx Red Eye, ein Schnelltest der in der Lage ist zwischen den drei Erkrankungen zu unterscheiden wird nun im klinischem Umfeld getestet und durch Laborvergleiche validiert - diese Tests sind notwendig um die Zulassungen der Gesundheitsbehörden zu erlangen (FDA, EMA,…). Standorte der Tests sind Frankreich, Israel und Indien.

TeaRx Red Eye - alle Beteiligten profitieren davon:

Patienten - schnellere Behandlung ohne den Aufwand, einen Termin beim Spezialisten vereinbaren zu müssen.

Allgemeinmediziner - umfassende Patientenbetreuung ohne Nachuntersuchungen und Überweisungen.

Augenärzte - Entlastung des Arbeitsaufkommens und Konzentration auf gewinnbringende Behandlungen (Katarakt- und refraktive Chirurgie, Behandlung des trockenen Auges usw.).

Kostenträger - keine Erstattung von Spezialistenbesuchen und Laboruntersuchungen mehr erforderlich.

Die Technologie hat ein erhebliches Marktpotenzial: Rote-Augen-Erkrankungen betreffen weltweit Millionen Patienten pro Jahr, und der Bedarf an schnellen, zuverlässigen Tests wächst mit zunehmender Sensibilisierung für frühzeitige Interventionen und die Vermeidung von Komplikationen. Der Test könnte den Diagnostikprozess nicht nur effizienter machen, sondern auch die Kosten für Folgebehandlungen deutlich reduzieren.

Management

Oft sind die Beteiligten und handelnden Personen zwar kein Garant für Erfolg, aber wenn man als Manager schon einige "Kerben im Erfolgsgewehr" vorwisen kann, dann gibt das nicht nur den Anlegern ein besseres Gefühl im Zusammenhang mit einem Investment, sondern erleichtert auch, und das ist bei Startups wie DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) besonders wichtig, den Entwicklungsfortschritt des Unternehmens, da Kapitalgeber weitaus lieber in Firmen Geld hineinstecken, in enen erfahrene und erfolgsverwöhnte Manager die Geschicke lenken.

CEO - Dr. Shimon Gross - Mit über 25 Jahren Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen vereint Shimon Gross umfassende Expertise in Technologie, Vertrieb und regulatorischen Belangen. Über zehn Jahre war er als Vertriebs- und Marketing-Vizepräsident bei Savyon Diagnostics tätig, einem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung hunderter Produkte für die klinische Diagnostik von Infektionskrankheiten, Genetik, Stoffwechselstörungen und Frauengesundheit. Während der COVID-Pandemie leitete er zudem die Genomik-Abteilung von AID Genomics, dem größten privaten COVID-Labor in Israel. Shimon Gross kann auf eine beeindruckende wissenschaftliche Laufbahn mit über 25 peer-reviewten Publikationen und erteilten Patenten in verschiedenen Bereichen der klinischen Diagnostik verweisen.

CTO Dr. Amos Sommer - Wenn jemand Erfahrung in der Entwicklung von Schnelltests hat, dann ist es Dr. Sommer. Unter anderem war er der Schöpfer des HIV-Schnelltests, den er für Alere (Übernahme durch Abbott) entwickelt hat.

Vorstandsvorsitzender Yaacov Michlin - ist auch CEO von BioLight (TASE: BOLT). BioLight verwaltet und investiert in Unternehmen der Augenheilkunde und hat derzeit neun Portfoliounternehmen. Vor seinem Eintritt bei BioLight war Yaacov CEO und Präsident von Brainsway (Nasdaq: BWAY . Bewertung +600 Mio. USD). und führte das Unternehmen zu erheblichem Umsatzwachstum in den USA und später zu einem Börsengang an der NASDAQ. Derzeit ist Yaacov Co-Vorsitzender von IATI - der Dachorganisation von Hightech- und Biomedizinunternehmen in Israel. Michelin ist außerdem Gründer und Vorsitzender von Integra Holdings, einer Investmentgesellschaft, die in Life-Science-Unternehmen investiert.

Fazit:

DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) adressiert ein global wachsendes Problem: fehlerhafte oder verzögerte Diagnosen bei Augenkrankheiten, die zu Fehlbehandlungen und verschlechterten Patientenergebnissen führen können. Mit dem Schnelltest zur Diagnostizierung der Ursache von "Roten Augen" bietet das Unternehmen Ärzten präzise, schnell verfügbare Diagnosen, die bisherige Testmethoden nicht liefern konnten.

Die Marktchancen sind beträchtlich: Hunderte Millionen Patienten weltweit leiden an trockenen Augen oder Rötungen, und der Bedarf an zuverlässiger, sofortiger Diagnostik wächst stetig. Durch CE-IVD-Zulassungen und laufende klinische Studien in Europa, Indien und Israel hat DiagnosTear Technologies Inc. (WKN: A40WD8) die Grundlage für einen breiten Markteintritt geschaffen.

Hinzu kommt ein erfahrenes Managementteam mit nachweislichen Erfolgen in der Entwicklung und Vermarktung von Diagnosetechnologien, das Vertrauen bei Investoren schafft und die Chancen auf nachhaltiges Wachstum erhöht.

Kurz gesagt: DiagnosTear bietet eine Kombination aus innovativer Technologie, klar erkennbarem Marktpotenzial und erfahrenem Management - ein Investment mit Chance auf frühe Beteiligung an einem Unternehmen, das möglicherweise ein globales medizinisches Problem lösen kann.

Enthaltene Werte: CA25244H1055