Sieh dich um. Was siehst du? Der Nachbar least den neuen Audi Q5. Der Kollege bucht den All-inclusive-Urlaub auf Pump. Die Freunde jammern über die Inflation, während sie für 7 Euro einen Iced-Latte bei Starbucks holen. Und jedes Wochenende geht es ins Steakhaus. Das ist "normal". Und genau deshalb ist die breite Masse pleite. Wenn du tust, was alle tun, wirst du enden, wo alle enden: Im Hamsterrad bis 67 (oder 70). Aber du bist hier auf diesem Blog, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
