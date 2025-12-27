Der Kryptomarkt bietet enorme Chancen, verlangt aber klare Entscheidungen und fundierte Informationen. Genau hier setzt Krypto-Insights an. Über ihren neuen Telegram-Dienst liefern Oliver Michel und Johanna Krämer von nun an täglich kompakte Analysen, aktuelle Markteinschätzungen und klare Meinungen direkt aufs Smartphone.Die beiden erreichen mit ihrem Format "BITCOIN & ALTCOINS" bei DER AKTIONÄR TV wöchentlich über 150.000 Zuschauer. Seit Mai 2023 analysiert das Duo jeden Dienstag die wichtigsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
