Die Citigroup legt ein ambitioniertes Kursziel für den S&P 500 vor. Künstliche Intelligenz bleibt der Treiber, doch der Fokus soll sich deutlich verschieben.Die Citigroup rechnet mit weiter steigenden Kursen an der Wall Street. Die US-Bank setzt ihr Jahresendziel für den S&P 500 im Jahr 2026 auf 7.700 Punkte. Als Treiber nennt Citi robuste Unternehmensgewinne und anhaltenden Rückenwind durch Investitionen in künstliche Intelligenz. Das geht aus einer Analystennotiz hervor, über die Reuters berichtet. Fokus bei KI verschiebt sich Nach Einschätzung von Citi bleibt der Ausbau der KI-Infrastruktur auch 2026 ein zentrales Thema für die Börse. Die Strategen erwarten jedoch einen Wandel. Der Markt …
