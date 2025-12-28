Am letzten Sonntag hatten wir in den RuMaS Trading-Tipps auf Arm Holdings hingewiesen und in unserer Stellungnahme an die Abonnenten unter anderem dies geschrieben: "Die Aktie hat seit Oktober stark verloren, zuletzt an sieben Tagen in Folge. Am Freitag gab es einen leichten Kursanstieg - ein mögliches Zeichen für Erholung. Bei einer Trendwende erwarten wir bis zu 10 % Gewinn und schlagen den Einstieg ab 116,20 US-Dollar an der Nasdaq (99,21 Euro) ...

