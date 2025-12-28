Lausanne - Der frühere Grünen-Nationalrat und Lausanner Stadtpräsident Daniel Brélaz ist tot. Er verstarb in der Nacht auf Sonntag im Alter von 75 Jahren an einem Herzstillstand, wie seine Familie mitteilte. Brélaz war 1979 der erste Grüne, der in den Nationalrat gewählt wurde. Der Waadtländer war wegen eines Nierenproblems im Universitätsspital Lausanne (Chuv), wie sein Sohn Alexandre Brélaz am Sonntag in einer Mail an die Nachrichtenagentur Keystone-SDA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
