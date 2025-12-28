Das ständige Auf und Ab an den Börsen ist den meisten Anlegern bekannt. Wer diese Schwankungen gezielt für das Trading nutzt, kann nahezu mit jeder Aktie Gewinne erzielen. Dabei geht es nicht um eine klassische Anlagestrategie, sondern um einen aktiven Handelsansatz - eine Trading-Strategie. Doch was zeichnet eine gute Trading-Strategie aus?Wesentliche Bestandteile einer erfolgreichen Trading-StrategieDie Märkte müssen kontinuierlich beobachtet werden, ...

