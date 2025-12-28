© Foto: Dilara Irem Sancar - AnadoluOpenAI treibt den KI-Boom mit gigantischen Deals und Ausgaben voran. Wachstum, Macht und Zweifel prallen aufeinander - und die Börse schaut genau hin.OpenAI ist das Unternehmen des Jahres 2025 von Yahoo Finance. Kaum ein anderer Name prägte das Börsenjahr stärker. Der KI-Pionier schloss Megadeals mit Microsoft, Oracle, AMD und Nvidia ab. Insgesamt sammelte das Unternehmen Verpflichtungen in Höhe von 1,4 Billionen US-Dollar über die nächsten 8 Jahre ein. Parallel wandelte sich OpenAI in ein gewinnorientiertes Unternehmen mit Aussicht auf einen Börsengang im Billionenbereich. Die Bewertung stieg laut den Daten von Yahoo Finance für Privatunternehmen auf 500 Milliarden US-Dollar. Die privaten …Den vollständigen Artikel lesen
