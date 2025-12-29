Der DAX pendelt relativ gelassen dem Jahresende entgegen. So zeichnet sich nach den Weihnachtsfeiertagen am deutschen Aktienmarkt ein etwas höherer Start in die Woche ab. Vor Beginn des Börsenhandels signalisierte der DAX ein Plus von 0,3 Prozent auf 24.403 Punkte. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, wird ähnlich freundlich erwartet. Am vorletzten Handelstag des Jahres dürfte sich wenig tun - wie schon an den US-Börsen am Freitagabend. Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär