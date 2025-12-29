Der Konzernumbau geht weiter: Der Energieriese BP trennt sich von der Mehrheit seiner Schmierstofftochter Castrol. Die Briten verkaufen 65 Prozent der Anteile für rund 6,0 Milliarden US-Dollar an den US-Finanzinvestor Stonepeak Partners. An der Börse kam der Deal in der Vorwoche eher verhalten an. Denn der letztlich erzielte Erlös blieb etwas unter den Erwartungen, die zuvor im Markt kursierten. Bereits im Februar hatte BP eine strategische Überprüfung von Castrol angestoßen. Hintergrund war die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär