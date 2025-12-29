Peking - China wird am 1. Januar einen «Aktionsplan» zur Stärkung der Verwaltung und des Betriebs des digitalen Yuan (E-Yuan) starten. Dies berichtete am Montag Lu Lei, Vizegouverneur der chinesischen Zentralbank. Der künftige digitale Yuan solle ein modernes digitales Zahlungs- und Umlaufmittel werden, das innerhalb des Finanzsystems ausgegeben werde, schrieb Lu in der bankennahen Publikation Financial News. Zum nächsten Schritt gehöre die Einführung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab