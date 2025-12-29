Anzeige / Werbung

Drohnen, Robotik und Elektromobilität sind Megatrends. Milliarden an Kapital fließen in die Branchen.

Daher zählten DroneShield und Standard Lithium zu den Überfliegern des Jahres. Doch nach 330% bzw. 170% Kursplus sind sie alles andere als günstig. Das Zeug zur Kursrakete 2026 hat NEO Battery Materials. Die Kanadier haben kostengünstigere, siliziumverstärkte Batterien entwickelt, die mehr speichern und schneller laden. Ganz wichtig: In 2026 beginnt die Kommerzialisierung in einer Fabrik in Südkorea. Aufträge sind vorhanden und seit kurz vor Weihnachten ist NEO Battery Teil des südkoreanischen Verteidigungsindustrie-Ökosystems.

Beschleunigter Einstieg in die südkoreanische Verteidigungsindustrie

2026 könnte das Jahr der Aktie von NEO Battery Materials werden. Die revolutionäre Batterietechnik ist marktreif, die Massenproduktion in Südkorea kann beginnen und es gibt bereits starke Partner und Kunden. Am Tag vor Weihnachten erfolgte der nächste Paukenschlag. So hat NEO Battery eine Partnerschaft mit dem Korea Institute for Defense Industry ("KOIDI") geschlossen. Dabei handelt es sich um eine vom Verteidigungsministerium zugelassenen Organisation, die sich der Förderung des Verteidigungssektors und der Verteidigungsfähigkeiten Südkoreas widmet.

Damit wird NEO Teil des südkoreanischen Verteidigungsindustrie-Ökosystems aus Unternehmen, Militär, Wissenschaft, Forschungseinrichtungen und Regierung. Dieser Meilenstein ist wahrscheinlich gar nicht hoch genug einzuschätzen, denn wie wir es auch aus Europa kennen, ist es für kleinere Unternehmen die wahrscheinlich größte Hürde für wirtschaftlichen Erfolg im Verteidigungssektor, überhaupt zugelassen bzw. zertifiziert zu werden. Zum Start der Zusammenarbeit werden NEO und KOIDI eine gemeinsame Task Force ins Leben rufen, die sich auf Verteidigungsdrohnen und unbemannte Anwendungen konzentriert. Die JTF soll die siliziumverstärkten Batterien von NEO technisch einordnen und den Einsatz in Drohnen und UAS vorantreiben.

Hochleistungsbatterien für Drohnen, Robotik und mehr

Die Hochleistungsbatterien von NEO Battery basieren auf selbst entwickelten und patentierten Silizium-Anoden. Die Vorteile im Wettbewerb sind eklatant. Denn die NEO-Technologie ermöglicht eine bis zu 10 Mal so hohe Kapazität wie Graphit-Anoden und selbst gegenüber direkten Wettbewerbern liegt man über 40% vorne. Gleichzeitig können die Produktionskosten um bis zu 60% reduziert und der Ladevorgang beschleunigt werden.

Im Gespräch mit Lyndsay Malchuk vom IIF beschreibt NEO-Manager Danny Huh eindrucksvoll, wie man sich in den vergangenen Jahren technologisch weiterentwickelt und den Kundenwünschen angepasst hat. Aufgrund der komplexen Herstellung von Batterien bietet NEO inzwischen nicht nur die Silizium-Anoden an, sondern auch die kompletten Batterien. Dabei fokussiert man sich auf maßgeschneiderte Produkte in dennoch großen Stückzahlen für Drohnen, Robotik, KI-Elektronik, Energiespeicher, E-Mobilität und vieles mehr.

Um schnell mit der Produktion beginnen zu können, hat das Technologieunternehmen einen langfristigen Mietvertrag für eine bereits betriebsbereite Fabrik mit einer Produktionskapazität im Megawattstunden-Bereich in Südkorea abgeschlossen. Durch längere Schichtzeiten und zusätzliche Automatisierung will das Unternehmen die Kapazität in den kommenden Monaten etwa verdoppeln und sich so für eine beschleunigte Skalierung seiner Produkte positionieren. Mit der Anmietung spart NEO die sonst hohen Vorlaufkosten eines Neubaus, reduziert Bau- und Inbetriebnahmerisiken und kann die eigene Technologie sofort im industriellen Maßstab einsetzen.

Aufträge und Partner vorhanden

Für die Auslastung der Produktionskapazität hat NEO Battery im laufenden Jahr bereits gesorgt. Immer wieder wurden Aufträge und Partnerschaften aus unterschiedlichsten Zielgruppen gemeldet. Dazu gehört ein Millionenauftrag von einem asiatischen Drohnenhersteller. Dieser wird die NEO-Batterien für seine Lastdrohnen nutzen. Mit einem südkoreanischen Industrierobotikunternehmen hat NEO Battery eine Entwicklungsvereinbarung geschlossen. Der Partner bietet Robotiklösungen für Logistiklager, Produktionsstätten und andere Bereiche und entwickelt humanoide Roboter. Ihm wird NEO Battery Lithium-Silizium-Batteriezellen und -Packs liefern.

Auch für die Siliziumanoden hat man bereits einen Abnehmer gefunden. Ein Batteriehersteller, der sich auf leistungsintensive Spezialanwendungen wie unbemannte Flugsysteme (UAS), Drohnen und verteidigungsbezogene mobile Systeme spezialisiert hat, wird bei NEO in den kommenden 4 Jahren insgesamt 50 Tonnen Siliziumanodenmaterialien kaufen.

Im Bereich der Elektromobilität hat NEO ebenfalls erste Kunden gewinnen können, und zwar nicht irgendwelche. Mitte Dezember orderte ein Fortune-500-Automobilhersteller aus Nordamerika. Er wird die NEO-Batterien zunächst in einem Pilotprojekt testen. Rund eine Woche zuvor hatte bereits ein südkoreanischer Automobilzulieferer, der ebenfalls zu den 500 größten Konzernen der Welt (Fortune 500) zählt, bei NEO bestellt. Beide Aufträge sollen schon in den kommenden Monaten ausgeliefert werden und damit umsatzwirksam werden. Zudem bieten sie dem Unternehmen die Möglichkeit, die Fertigungskapazitäten bei der Herstellung von Batteriekomponenten und -zellen in Industriequalität unter Beweis zu stellen.

Aktie noch nicht angesprungen

Trotz der zahlreichen spannenden Anwendungsbereiche der NEO-Batterien, der revolutionären Technik und der Meldung von Aufträgen und Partnern hat sich die Aktie in 2025 schwer getan. Bei einem Kurs von 0,46 CAD liegt die Marktkapitalisierung bei rund 65 Mio. CAD. Gleichzeitig startet in diesen Tagen die Kommerzialisierung und ermöglicht spürbares Umsatzwachstum.

Wann startet die NEO-Aktie durch?

Fazit: Viel spricht für ein erfolgreiches Jahr 2026

Insgesamt bietet NEO Battery Materials Anlegern einen interessanten Investment Case. Die westliche Welt braucht leistungsstarke Batterien ohne China-Risiko. NEO erscheint hervorragend positioniert, um dies zu bieten. Die Batterietechnologie ist entwickelt und die Kommerzialisierung läuft an. Hält der positive Newsflow an, kann es eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, bis die Aktie entdeckt wird.

