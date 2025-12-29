Insider-Alarm bei FUTR: Scott Paterson kauft wie ein Besessener!!

Anzeige / Werbung

Wenn Insider kaufen, ist das nie Zufall. Es bedeutet, dass sie ihr eigenes Unternehmen für unterbewertet halten - und echtes Geld einsetzen, um davon zu profitieren.

Veröffentlicht im Auftrag von The FUTR Corporation

Genau das passiert derzeit bei The FUTR Corporation ( FSE: QA20) - und die Häufigkeit, das Volumen und die Entschlossenheit der Käufe sind außergewöhnlich.

Scott Paterson setzt ein deutliches Signal

Sagen wir es gerade heraus: Scott Paterson kauft keine Aktien zum Spaß.

Und doch hat er in den letzten Tagen massiv zugegriffen. Die offiziellen SEDI-Meldungen sprechen für sich:

Datum Gekaufte Aktien 5. Dezember 2025 195.000 Stück 10. Dezember 2025 183.500 Stück 18. Dezember 2025 60.000 Stück 22. Dezember 2025 40.000 Stück

Insgesamt also 478.500 Aktien in nur 17 Tagen.

Das ist kein Zufall. Kein PR-Gag. Kein einmaliger Einstieg.

Das ist ein systematischer Aufbau - von jemandem, der weiß, was kommt.

Und er ist nicht allein…

Auch CEO Alex McDougall kauft

Am 19. Dezember 2025 hat sich auch FUTR-CEO Alex McDougall in den Markt eingekauft - 48.000 Aktien direkt am freien Markt.

Wenn der CEO kauft, ist das ein echtes Vertrauenssignal - besonders, wenn es nicht nur symbolisch ist. Während andere CEOs in schwachen Märkten abwarten oder Aktien verkaufen, kauft McDougall zu.

Die Botschaft ist klar:

Er glaubt an den Fahrplan. Er glaubt an das Produkt.

Und er glaubt, dass die große Neubewertung erst bevorsteht.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Insiderkäufe sind das stärkste Signal überhaupt

Viele Anleger achten auf Pressemitteilungen, Earnings und Schlagzeilen.

Die cleversten Investoren achten darauf, wer die Aktien kauft.

Denn: Insider kaufen nur, wenn sie einen Vorteil haben.

Sie kennen die Pläne, Kunden, Verträge und Zahlen - bevor der Markt sie sieht.

Und wenn gleich mehrere Insider kaufen - CEO + Chairman - dann ist das mehr als nur ein Zufall. Dann ist das ein Zeichen.

Warum jetzt? Was FUTR gerade aufbaut

Vergessen wir nicht das Gesamtbild.

FUTR ist nicht irgendein Fintech.

Es ist eine KI-getriebene Infrastrukturplattform für Zahlungs- und Datenlösungen - mit Anwendungen in:

Auto-Finanzierungen

Hypotheken-Zahlungen

Versicherungsabrechnungen

Daten-Monetarisierung in Milliardenmärkten

Anfang Dezember holte man Dave Zitting ins Beratergremium - den Mitgründer eines der größten US-Hypothekenunternehmen. Ein klares Zeichen: FUTR will in die $13,5 Billionen schwere Hypothekenindustrie vordringen - mit KI + Zahlungsinfrastruktur.

Das ist mehr als nur Vision - das ist Execution. Und das honorieren die Insider.

Das Setup wird explosiv

Mit einem Schlusskurs von €0,17 am Freitag (Frankfurt) und steigendem Volumen auf allen Plattformen kommt nun auch Momentum in die Aktie.

Was wir wissen:

Keine Analysten-Abdeckung

Hohe Insider-Beteiligung

Klare vertikale Skalierung

Und jetzt: massive Insider-Käufe

Das ist oft die perfekte Vorstufe zur Neubewertung.

Letzter Gedanke: Folge dem klügsten Geld im Raum

Retail-Investoren folgen News.

Institutions folgen dem Kurs.

Aber das wirklich schlaue Geld?

Es folgt den Menschen, die kaufen, wenn noch niemand hinschaut.

Bei FUTR kaufen jetzt der CEO und der Chairman - mehrfach, gezielt, mit großen Summen.

Sie warten nicht - sie handeln.

Das könnte Ihr Timing-Moment sein.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: CA3609521057