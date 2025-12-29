Bern - In der Hochsaison zwischen Black Friday und Weihnachten hat die Post 23 Millionen Pakete zugestellt. Der Vorjahresrekord wurde damit um 3,1 Prozent überschritten, wie die Post am Montag mitteilte. Mit 1,3 Millionen verarbeiteten Paketen markierte dabei der 2. Dezember den Spitzentag. Doch auch nach der intensiven Vorweihnachtszeit rechne die Post mittel- und langfristig mit einer Paketzunahme, heisst es in der Medienmitteilung. Um dem Paketaufkommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab