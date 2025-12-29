Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Montag, zu Beginn der verkürzten Woche insgesamt wenig verändert. Dabei ist der SMI nach einem freundlichen Start leicht ins Minus abgerutscht. Das Geschäft verläuft laut Händlern am zweitletzten Handelstag 2025 in sehr ruhigen Bahnen. Die Umsätze seien unterdurchschnittlich und die Kursentwicklung unregelmässig. Impulse aus dem In- und Ausland seien sehr dünn gesät. Für Kursaufschläge - und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
