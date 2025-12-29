© Foto: picture alliance / Zoonar | Sunshine SeedsGold und Silber fallen nach historischen Rekorden spürbar zurück. Friedenssignale, Zinshoffnungen und massive Gewinnmitnahmen verändern das Marktbild. Steht die Rallye vor dem Ende oder ist das nur eine Pause?Edelmetalle geraten am Montag unter Druck. Silber rutschte nach einem frühen Anstieg auf über 80 US-Dollar je Unze deutlich ab. Gold entfernte sich von seinem Rekordhoch. Anleger nahmen Gewinne mit, während nachlassende geopolitische Spannungen die Nachfrage nach sicheren Häfen dämpften. Der Spotpreis für Gold fiel um 1,7 Prozent auf 4.455,34 US-Dollar je Unze, wie Daten von Reuters zeigten. Zuvor hatte das Edelmetall am Freitag mit 4.549,71 US-Dollar ein Rekordhoch erreicht. Die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE