Weihnachts-Bescherung für den Ludwig-von-Mises-Fan Javier Milei: Es werden Milliarden für neue Investitionen frei. Nach dem Vorbild der USA und China will China weg vom Sozialismus hin zur freien Marktwirtschaft - was enorme Chancen bietet bis 2030.Die Argentinier wurden vom Staatsübergriff befreit - das Länderrisiko ging von 1.000 auf 600 Basispunkte zurück. Dr. Holtzmann von der Friedrich-Naumann-Stiftung hofft, die bisherige "verheerende Wirtschaftsbilanz bis 2023" ist überwunden.Ende Dezember ...Den vollständigen Artikel lesen ...
