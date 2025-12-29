Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 29. Dezember 2025 zwei Aktienanleihen auf die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN DE000ENER6Y0/ WKN ENER6Y) zum Kauf an.Das erste Papier (ISIN DE000HM12SH7/ WKN HM12SH) habe einen Basispreis in Höhe von 120,00 EUR. Das Bezugsverhältnis liege bei 8,3333. Der Zinslauf beginne am 31.12.25. Der Zinssatz betrage 20,50% p.a. Der Bewertungstag sei am 16.10.26, während der letzte Börsenhandelstag der 15.10.26 sei. Die Rückzahlung erfolge am 23.10.26. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
