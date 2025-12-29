Der Konstanzer Anlagenbauer RCT Hydrogen will ab 2026 Elektrolyseure in Deutschland produzieren. Geplant sind erste Anlagen im Megawattmaßstab, eine Jahreskapazität von bis zu 250 Megawatt sowie ein "Hydrogen-as-a-Service"-Modell für industrielle Anwendungen. Ab dem Jahr 2026 sollen Elektrolyseure für die Wasserstoffproduktion in Deutschland gefertigt werden. Das hat der Konstanzer Anlagenbauer für Batteriespeicher und Wechselrichter RCT bekannt gegeben. Die Wasserstofftochter, RCT GH GmbH (RCT Hydrogen) plant den Einstieg in die industrielle Serienfertigung von Elektrolyseuren im Megawattmaßstab. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
