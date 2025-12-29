Die FDA gibt kurz vor Weihnachten grünes Licht für die erste orale Version von Wegovy - und Novo Nordisk überraschte die Anleger mit einem Kurssprung. Chart, Konkurrenz und Analysten zeigen nun ein spannendes Bild. Über den erfreulichen News-Flow bei Novo Nordisk haben wir bereits kurz vor Weihnachten ausführlich berichtet ("Top-Nachrichten bei Novo Nordisk: Das bedeuten sie für die Aktie"): Die FDA hat erstmals eine orale Version des Abnehmmedikaments ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE