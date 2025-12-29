NEW YORK (dpa-AFX) - Überwiegend schwächere Kurse von Schwergewichten des Technologiesektors sind am Montag an den US-Börsen zu erwarten. Vorbörsliche fielen Microsoft, Alphabet, Tesla und Nvidia um bis zu 1,2 Prozent zurück.

Diese Verluste brockten dem Auswahlindex Nasdaq 100 beim Broker IG gut eine Stunde vor dem Handelsbeginn ein Minus von einem halben Prozent auf 25.526 Punkte ein.

Etwas besser hielt sich im vorbörslichen Handel der Leitindex Dow Jones Industrial, er lag mit 48.656 Punkten nur moderat im Minus. Der Dow hatte sich zuletzt dem Rekordhoch vom 12. Dezember bei knapp 48.887 Punkten stark angenähert.

Größere Sprünge trauen Beobachter den Börsen kurz vor dem Jahresende indes nicht mehr zu. Erfahrungsgemäß sind auch die Handelsumsätze zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel sehr gering.

Im vorbörslichen Handel mit Aktien fielen Digitalbridge mit einer Kurs-Rally von 30 Prozent auf. Informierten Personen zufolge ist der japanische Telekom- und Medienkonzern Softbank in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Akquisition von Digitalbridge, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Digitalbridge investiert als Private-Equity-Gruppe unter anderem in Rechenzentren./bek/jha/

US02079K3059, US5949181045, US67066G1040, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US88160R1014