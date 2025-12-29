Die Energiekontor AG hat zum Jahresende einen operativ starken Schlussspurt hingelegt und in diesem Zusammenhang die Ergebnisprognose für 2025 bestätigt. Die Meldung kommt nicht überraschend, verdient aber eine genauere Einordnung. Denn sie zeigt sehr klar, wie das Geschäftsmodell von Energiekontor funktioniert - und warum operative Erfolge und Ergebnisentwicklung zeitlich auseinanderfallen. Projektpipeline wächst weiter: Im Mittelpunkt der Mitteilung steht der deutliche Fortschritt bei der Projektentwicklung. Allein im laufenden Geschäftsjahr haben 14 Wind- und Solarprojekte mit einer Leistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
